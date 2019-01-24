WADA не потребует у России оплатить расходы за проведенные расследования

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено требовать у России оплаты всех расходов за проведенные допинговые расследования, передает телеканал "360".

На заедании исполкома организации, которое состоялось 22 января, не поднимался вопрос о взыскания с России расходов за допинговые расследования, которые проводились в течении нескольких лет.

О том, что Россия должна будет оплатить все расходы заявила норвежка Линда Хеллеланд, которая входит в члены исполкома и единственная проголосовала за возвращение Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статуса несоответствия.

"Действительно вице-президент Хеллаланд сделала такое заявление во время заседания исполкома 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и точно не является частью решения WADA или рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА", — заявил представитель WADA.

Ранее решение WADA в отношении РУСАДА назвали снисходительным.