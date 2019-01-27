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Саночник Павличенко попал на пьедестал ЧМ 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Немецкий саночник Феликс Лох выиграл одиночную гонку на домашнем чемпионате мира. По сумме двух заездов он преодолел дистанцию за 1.44,250 минуты.
Австриец Райнхард Эггер показал время 1.44,350 минуты и завоевал серебро. Россиянин Семён Павличенко стал третьим, показав результат 1 минута 44,363 секунды.
В заездах приняли участие ещё два представителя сборной России. Роман Репилов стал 6-м, Степан Фёдоров — 15-м.
27-летний Павличенко — единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях.
Как сообщал News.ru, чемпионка масс-старта на КМ объяснила нелюбовь к гонке.
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Зимние виды спорта , Феликс Лох , Степан Федоров , Семен Павличенко , Райнхард Эггер
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