Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Акт Родченкова» внесён в Конгресс США 

Рамблер 12 часов назад
Фото: кадр из фильма "Икар"
Законопроект, получивший название в честь бывшего руководителя российского «Антидопингового центра» Григория Родченкова, внесён в Конгресс США, передаёт Deutsche Welle. Разработчики документа предлагают ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил на всех соревнованиях, где участвуют американские спортсмены.
Согласно «Акту Родченкова» нарушителей будут ждать штрафы в размере до 1 млн долларов, а также тюремное заключение на срок до 10 лет.
«Недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение», — приводит издание слова сенатора Шелдона Уайтхауса.
Политик отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не предприняли необходимых мер, подчеркнув, что «настало время наказать Россию за её обман».
Ранее на стадии разработки законопроекта на инициативу американских политиков отреагировал сам Григорий Родченков. По его словам, новый документ поможет сделать международные соревнования более честными, а также защитить спортсменов от коррупции и вмешательства, «которые до сих пор продолжаются».
Комментарии2
Зимние виды спорта , Григорий Родченков , Конгресс США , Всемирное антидопинговое агентство , Deutsche Welle
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение