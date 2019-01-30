«Акт Родченкова» внесён в Конгресс США

Согласно «Акту Родченкова» нарушителей будут ждать штрафы в размере до 1 млн долларов, а также тюремное заключение на срок до 10 лет.

«Недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение», — приводит издание слова сенатора Шелдона Уайтхауса.

Политик отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не предприняли необходимых мер, подчеркнув, что «настало время наказать Россию за её обман».

Ранее на стадии разработки законопроекта на инициативу американских политиков отреагировал сам Григорий Родченков. По его словам, новый документ поможет сделать международные соревнования более честными, а также защитить спортсменов от коррупции и вмешательства, «которые до сих пор продолжаются».