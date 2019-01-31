Пойманный на допинге шорт-трекист избежал дисквалификации

Японский шорт-трекист Кэй Сайто, сдавший положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане, получил выговор, сообщает Insidethegames.

В допинг-пробе Сайто был обнаружен диуретик. Спортсмен был отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

Первоначально Международный союз конькобежцев (ISU) хотел добиться для спортсмена двухлетней дисквалификации. Сайто в декабре отправил письмо в ISU, в котором объяснил, что положительный допинг-тест стал результатом приема зараженного вещества. В итоге ISU признал, что нет существенной вины Сайто в положительном допинг-тесте, и вынес ему выговор. 22-летний спортсмен согласился с данной санкцией.