Пауль вышла в финал в сноуборд-кроссе на чемпионате мира в США

Россиянка Кристина Пауль отобралсь в финал в соревнованиях по сноуборд-кроссу на чемпионате мира, который проходит в США.

Пауль в лучшей из попыток показала время 1 минута 10,93 секунды и квалифицировалась в финал. Другие представительницы России Юлия Лаптева (1.12,84) и Мария Васильцова (1.13,34) заняли 20-е и 21-е места и не смогли преодолеть квалификацию.

В мужском сноуборд-кроссе россиянин Даниил Дильман (1.08,62) занял 41-е место и остался за бортом финала.

Медали в этой дисциплине будут разыграны в пятницу.