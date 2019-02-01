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Пауль вышла в финал в сноуборд-кроссе на чемпионате мира в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Россиянка Кристина Пауль отобралсь в финал в соревнованиях по сноуборд-кроссу на чемпионате мира, который проходит в США.
Пауль в лучшей из попыток показала время 1 минута 10,93 секунды и квалифицировалась в финал. Другие представительницы России Юлия Лаптева (1.12,84) и Мария Васильцова (1.13,34) заняли 20-е и 21-е места и не смогли преодолеть квалификацию.
В мужском сноуборд-кроссе россиянин Даниил Дильман (1.08,62) занял 41-е место и остался за бортом финала.
Медали в этой дисциплине будут разыграны в пятницу.
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