Родченков снова оказался крайним в допинг-скандалах 

Тренер российского легкоатлета Люкмана Адамса Евгений Тер-Аванесов заявил, что обвинения со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) основаны на голословных заявлениях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
По словам специалиста, на решение суда нужно подать апелляцию.
«Все это родченковские дела, на основе голословных заявлений, а доказательств нет. Пускай адвокаты думают, как с этим бороться», — передаёт его слова РИА Новости.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил, писал News.ru. Среди них олимпийский чемпион Лондона-2012 прыгун в высоту Иван Ухов и первый темнокожий легкоатлет в составе сборной России Люкман Адамс.