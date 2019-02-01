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Родченков снова оказался крайним в допинг-скандалах 

News.ru 7 часов назад
Фото: Viktor Chernov/Global Look Press
Тренер российского легкоатлета Люкмана Адамса Евгений Тер-Аванесов заявил, что обвинения со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) основаны на голословных заявлениях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
По словам специалиста, на решение суда нужно подать апелляцию.
«Все это родченковские дела, на основе голословных заявлений, а доказательств нет. Пускай адвокаты думают, как с этим бороться», — передаёт его слова РИА Новости.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил, писал News.ru. Среди них олимпийский чемпион Лондона-2012 прыгун в высоту Иван Ухов и первый темнокожий легкоатлет в составе сборной России Люкман Адамс.
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Зимние виды спорта , Григорий Родченков , Люкман Адамс , Иван Ухов , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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