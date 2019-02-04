Украина отказалась от участия в Универсиаде 

Украинский замминистра молодежи и спорта Игорь Гоцул заявил, что сборная страны не будет участвовать в зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.
Срок подач заявок на участие в Универсиаде завершился 2 февраля. Украина подавать заявку не стала. В прошлом году украинские чиновники пообещали бойкотировать соревнования.
Глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин выразил сожаление, что на Универсиаде не будет украинских студентов, передает ТАСС. Он отметил, что их участие увеличило бы конкуренцию в лыжах и биатлоне.
Универсиада-2019 будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта.
Министр спорта Украины Игорь Жданов рассказывал порталу Xsport.ua, что украинские спортсмены точно не поедут на Универсиаду под флагом страны и не получать финансирования на поездку. Он говорил, что некоторые студенты могут поехать туда под нейтральным флагом, но с ними потом «будут разбираться».