Украина отказалась от участия в Универсиаде

Украинский замминистра молодежи и спорта Игорь Гоцул заявил, что сборная страны не будет участвовать в зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Срок подач заявок на участие в Универсиаде завершился 2 февраля. Украина подавать заявку не стала. В прошлом году украинские чиновники пообещали бойкотировать соревнования.

Глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин выразил сожаление, что на Универсиаде не будет украинских студентов, передает ТАСС . Он отметил, что их участие увеличило бы конкуренцию в лыжах и биатлоне.

Универсиада-2019 будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта.