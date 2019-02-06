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Санно-бобслейную трассу в Калгари закроют из-за отсутствия средств на ремонт 

Чемпионат.com + ещё 1 8 часов назад
Фото: EPA
Санно-бобслейную трассу в Калагари (Канада), на которой проводились зимние Олимпийские игры 1988 года, закроют в марте. Компания-владелец трека WinSport не смогла найти средства на ремонт трассы.
«Я хочу проинформировать вас о том, что мы приняли сложное решение прекратить проект по реконструкции трассы. Трек был построен к Играм 1988 года, ему больше 30 лет, и настал конец его жизненного цикла. Провинция Альберта и федеральное правительство выделили лишь 17 миллионов долларов на проект, и нам не хватает ещё 8. А отказ от борьбы за Олимпийские игры 2026 года означает, что эти средства не поступят в ближайшее время», — цитирует президента компании WinSport Бэрри Хека Global News.
На трассе в Калгари пройдёт заключительный этап Кубка мира по бобслею и скелетону, затем трек будет закрыт. Столица зимних Олимпийских игр 1988 года должна была принять чемпионат мира по санному спорту 2021 года.
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