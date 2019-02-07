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Конькобежка Воронина завоевала бронзу ЧМ на дистанции 3000 м 

RT на русском + ещё 15 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Наталья Воронина заняла третье место в забеге на 3000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в немецком Инцелле.
Российская спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 59,992 секунды.
Победу одержала чешка Мартина Сабликова. Серебро завоевала голландка Антоинетте де Йонг.
Другая представительница России, Евгения Лаленкова, заняла восьмое место, а Елена Сохрякова — десятое.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала бронзу ЧМ по конькобежному спорту.
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