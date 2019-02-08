Принято решение по российским паралимпийцам

В Международном паралимпийском комитете (МПК) решили восстановить в правах российских паралимпийцев. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-конференцию МПК.

Конференция прошла восьмого февраля. Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что статус Паралимпийскому комитету России (ПКР) возвращен «условно».

ТАСС отмечает, что благодаря этому спортсмены снова смогут выступать под российским флагом.

По данным агентства, членство ПКР полностью восстановят с 15 марта при условии выполнения ряда критериев. Ранее сообщалось, что необходимыми пунктами было восстановление РУСАДА и погашение задолженности.

В августе 2016 года МПК отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 на фоне допингового скандала и лишил ПКР членства в организации. В январе 2017-го МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм-2018 в Пхенчхане.

Позже комитет разрешил портсменам-паралимпийцам из России выступить на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом.