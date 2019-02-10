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Российские сноубордисты не вышли в финал в слоупстайле на чемпионате мира
РИА Новости
57 минут назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Комментарии
Российские сноубордисты не смогли пробиться в финал в слоупстайле на чемпионате мира в США.
У мужчин стадию квалификации не преодолели Влад Хадарин и
Михаил Матвеев
. В женской квалификации в финал не смогла выйти Екатерина Косова.
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