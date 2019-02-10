Российские сноубордисты не вышли в финал в слоупстайле на чемпионате мира

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российские сноубордисты не смогли пробиться в финал в слоупстайле на чемпионате мира в США. У мужчин стадию квалификации не преодолели Влад Хадарин и Михаил Матвеев . В женской квалификации в финал не смогла выйти Екатерина Косова.