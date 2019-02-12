Родченкова в РУСАДА отказались называть предателем

Ганус заявил, что не торопится «вешать ярлыки» и называть их предателями.

«Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц — это ложный путь», — добавил он в эфире Первого канала.

Глава РУСАДА подчеркнул, что роль информаторов значима, так что обвинять их в том, что они выполняют свою работу, неправильно.

Родченков — бывший глава Московской лаборатории. На основании его показаний WADA занялось расследованием так называемой «государственной» программы допинга в России. В связи с этим были возбуждены дела в отношении российских спортсменов, они лишились возможности выступать под национальным флагом на Олимпиаде, а часть и вовсе не получила приглашения на Игры.

Юлия и Виталий Степановы также указали на наличие подобной программы в России. Виталий ранее работал в РУСАДА, а Юлия представляла национальную команду по лёгкой атлетике и была дисквалифицирована за приём запрещённых препаратов.

Глава РУСАДА высказался о преимуществе Родченкова, писал News.ru.