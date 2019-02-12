Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родченкова в РУСАДА отказались называть предателем 

News.ru + ещё 19 12 февраля 2019
Фото: Netflix/Global Look Press
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о своем отношении к информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову и супругам Степановым.
Ганус заявил, что не торопится «вешать ярлыки» и называть их предателями.
«Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц — это ложный путь», — добавил он в эфире Первого канала.
Глава РУСАДА подчеркнул, что роль информаторов значима, так что обвинять их в том, что они выполняют свою работу, неправильно.
Родченков — бывший глава Московской лаборатории. На основании его показаний WADA занялось расследованием так называемой «государственной» программы допинга в России. В связи с этим были возбуждены дела в отношении российских спортсменов, они лишились возможности выступать под национальным флагом на Олимпиаде, а часть и вовсе не получила приглашения на Игры.
Юлия и Виталий Степановы также указали на наличие подобной программы в России. Виталий ранее работал в РУСАДА, а Юлия представляла национальную команду по лёгкой атлетике и была дисквалифицирована за приём запрещённых препаратов.
Глава РУСАДА высказался о преимуществе Родченкова, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Зачем Виктору Ану нужна Россия Минспорта РФ отреагировало на возвращение Виктора Ана Саночник Павличенко выиграл чемпионат Европы
Комментарии6
Зимние виды спорта , Григорий Родченков , Юлия Степанова , Виталий Степанов , Всемирное антидопинговое агентство , Первый канал
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение