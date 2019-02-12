Родченкова в РУСАДА отказались называть предателем 

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о своем отношении к информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову и супругам Степановым.
Ганус заявил, что не торопится «вешать ярлыки» и называть их предателями.
«Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц — это ложный путь», — добавил он в эфире Первого канала.
Глава РУСАДА подчеркнул, что роль информаторов значима, так что обвинять их в том, что они выполняют свою работу, неправильно.
Родченков — бывший глава Московской лаборатории. На основании его показаний WADA занялось расследованием так называемой «государственной» программы допинга в России. В связи с этим были возбуждены дела в отношении российских спортсменов, они лишились возможности выступать под национальным флагом на Олимпиаде, а часть и вовсе не получила приглашения на Игры.
Юлия и Виталий Степановы также указали на наличие подобной программы в России. Виталий ранее работал в РУСАДА, а Юлия представляла национальную команду по лёгкой атлетике и была дисквалифицирована за приём запрещённых препаратов.
Глава РУСАДА высказался о преимуществе Родченкова, писал News.ru.