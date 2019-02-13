Виктор Ан передумал покидать Россию

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан заявил, что хочет продолжить спортивную карьеру в России и выступать до Олимпиады-2022. Об этом он рассказал в интервью Kyunghyang Shinmun.

По словам Ана, он примет участие в российском национальном отборочном турнире, который состоится в августе 2019 года.

«Моя страна — Россия, я не могу выступать за корейскую команду», — заявил он.

По словам Ана, если он неудачно выступит на отборочном турнире, то займется развитием российского шорт-трека. Он отметил, что хочет помочь молодым игрокам «наслаждаться шорт-треком», основываясь на своем опыте в Корее.

33-летний шорт-трекист отметил, что задумывался о возвращении корейского гражданства, чтобы обосноваться с семьей в Южной Корее, но это произойдет «не сейчас».

В мае прошлого года глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, Ан завершил спортивную карьеру и отказался работать в РФ в качестве тренера.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Ан вернется в Южную Корею, и в ОКР с уважением относятся к его решению. По мнению Позднякова, дальнейшая жизнь Ана также будет связана со спортом.

Ан стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи. В 2011 году он принял российское гражданств, перешел в национальную команду России, в ее составе он трижды завоевал «золото» ОИ-2014.

Виктор Ан в числе других российских спортсменов не получил приглашения на Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета. В МОК отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены «не соответствуют критериям, необходимым для приглашения».