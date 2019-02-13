«Отказал Китаю»: Ан возобновил карьеру и просится в Россию

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о возобновлении карьеры и возвращении в сборную России. Легендарный спортсмен намерен принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Если пробиться в сборную России не получится, Ан согласен остаться в стране в качестве тренера.

Легендарный шорт-трекист Виктор Ан впервые высказался в прессе после того, как его без объяснения причин не допустили до Игр в Пхенчхане — 2018. Прошло чуть больше года с тех событий и около пяти месяцев — с тех пор, как шестикратный олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры.

И вот теперь совершенно неожиданно спортсмен заявил, что хочет возобновить выступления на профессиональном уровне за сборную России и поехать на Олимпийские игры 2020 года в Пекине.

«Я хочу выступать, буду усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборочном турнире и пробиться в сборную России в августе 2019 года, — приводит слова Ана южнокорейская газета Kyunghyang Shinmun. — Также я хочу принять участие в Олимпиаде в Пекине. За какую страну? Моя страна — Россия, за Южную Корею я выступать не могу».

33-летний спортсмен также учел тот вариант, что может не выиграть конкуренцию у более молодых шорт-трекистов на отборочных стартах. В таком случае Ан собирается попробовать себя в качестве тренера сборной России.

«На мой взгляд, мне стоит развивать шорт-трек в этой стране. Я хотел бы помочь молодым ребятам в России получить наслаждение от этого вида спорта», — сказал чемпион Сочи-2014.

Это заявление кажется особенно удивительным на фоне того, что ранее Ан отказывался оставаться в отечественной сборной в качестве тренера, несмотря на приглашение Союза конькобежцев России ( СКР ).

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — говорил тогда президент СКР Алексей Кравцов.

Теперь функционер оказался несколько удивлен намерением Ана вернуться в сборную России в качестве спортсмена либо тренера, хотя и отметил, что олимпийский чемпион ранее упоминал о такой возможности.

«Виктор всегда говорил, что он думает над тем, чтобы еще бегать и быть спортсменом. Это великий шорт-трекист, и если есть такое желание, то мы только рады.

Его перспективы возвращения мне сейчас оценить очень сложно, я его давно не видел, знаю, что он тренируется в Корее и находится в хорошей форме, но все может поменяться.

Ан уникальный, выдающийся спортсмен. Один раз он уже совершил чудо, все может быть и дальше», — отметил Кравцов.

Карьере Ана действительно прочили конец еще в далеком 2010 году, когда из-за серьезной травмы колена Конькобежная ассоциация Южной Кореи перестала вызывать его в сборную, да и сам спортсмен начал показывать отнюдь не лучшие результаты.

В итоге на Игры-2010 в Ванкувере его не взяли, и между легендарным шорт-трекистом и Конькобежной ассоциацией разразился конфликт. Однако Ан решил не сдаваться и в преддверии нового олимпийского цикла сменил гражданство, перейдя в сборную России.

Тогда это решение казалось многим лебединой песней уже списанного в утиль спортсмена, однако с тех пор Ан сумел завоевать еще три золотых медали Олимпиады, дважды выиграть чемпионат мира и восемь раз — чемпионат Европы.

«Если Виктор хочет попробовать, то почему нет, — отметил Кравцов. — Он тренировался и, видимо, решил, что у него есть возможность. Вообще мы заинтересованы, чтобы Ан вернулся в любом качестве — тренера или спортсмена. Он для нас очень интересен, мы всегда рады его видеть в России».

Сам спортсмен подтвердил, что в данный момент рассматриваются целых три варианта его возвращения, — в качестве атлета, играющего тренера и наставника в чистом виде (первой или юниорской сборной). При этом Ан подчеркнул, что больше всего склоняется к варианту продолжения карьеры шорт-трекиста, пообещав «усердно тренироваться» ради этого.

Ранее ходили упорные слухи о том, что Ана хочет видеть у себя сборная Китая и что он якобы уже устроился там на должность тренера, однако спортсмен опроверг эту информацию.