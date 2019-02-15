Жуков: оснований для запрета российского флага на Олимпиаде в Токио нет

Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, что на сегодняшний день нет оснований для запрета российского флага на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. По решению Международного олимпийского комитета спортсмены сборной России выступали на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. На летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро российская команда была представлена в усеченном варианте — в соревнованиях по легкой атлетике участие приняла только Дарья Клишина , а сборная по тяжелой атлетике была отстранена в полном составе. "На сегодняшний день нет оснований для этого", — сказал Жуков, отвечая на вопрос, есть ли опасения по поводу запрета российского флага на летней Олимпиаде-2020 в Токио. Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.