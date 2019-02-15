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Жуков: оснований для запрета российского флага на Олимпиаде в Токио нет 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, что на сегодняшний день нет оснований для запрета российского флага на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
По решению Международного олимпийского комитета спортсмены сборной России выступали на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. На летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро российская команда была представлена в усеченном варианте — в соревнованиях по легкой атлетике участие приняла только Дарья Клишина, а сборная по тяжелой атлетике была отстранена в полном составе.
"На сегодняшний день нет оснований для этого", — сказал Жуков, отвечая на вопрос, есть ли опасения по поводу запрета российского флага на летней Олимпиаде-2020 в Токио.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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Зимние виды спорта , Александр Жуков , Дарья Клишина , Госдума , РИА Новости
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