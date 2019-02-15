Объект Универсиады-2019 закроют

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог», где во время зимней Универсиады будут проходить соревнования горнолыжников, 21 февраля закроют для посетителей в связи с заключительным этапом подготовки к Играм.

«Доступ на территорию объекта будет ограничен по всему периметру, в том числе со стороны лесных массивов, туристических троп заповедника «Столбы» и через пешеходный мост с правого берега реки Базаиха», — говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.

Отмечается, что организаторам необходимо будет подготовить трассы для пяти дисциплин: слалом, слалом-гигант, супергигант, горнолыжная комбинация и командные соревнования.

Кроме того, в целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию Фанпарка на период соревнований будет запрещен.

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске стартует 2 марта и завершится 12 марта.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска и Красноярского края смогут бесплатно посетить соревнования.