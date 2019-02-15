Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объект Универсиады-2019 закроют 

News.ru 4 часа назад
Фото: krsk2019.ru
Красноярский Фанпарк «Бобровый лог», где во время зимней Универсиады будут проходить соревнования горнолыжников, 21 февраля закроют для посетителей в связи с заключительным этапом подготовки к Играм.
«Доступ на территорию объекта будет ограничен по всему периметру, в том числе со стороны лесных массивов, туристических троп заповедника «Столбы» и через пешеходный мост с правого берега реки Базаиха», — говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.
Отмечается, что организаторам необходимо будет подготовить трассы для пяти дисциплин: слалом, слалом-гигант, супергигант, горнолыжная комбинация и командные соревнования.
Кроме того, в целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию Фанпарка на период соревнований будет запрещен.
Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске стартует 2 марта и завершится 12 марта.
Ранее сообщалось, что жители Красноярска и Красноярского края смогут бесплатно посетить соревнования.
News.ru: последние новости
Виктор Ан возобновит карьеру в России Федерация фристайла РФ осталась не совсем довольна ЧМ Жуков: нет оснований лишать Россию флага на Олимпиаде-2020
Комментарии
Зимние виды спорта
Читайте также
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол Происшествия
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Возвращение на татами: Путин повредил палец
Летние виды спорта Статьи
Шумахера заметили на Майорке
Автоспорт Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение