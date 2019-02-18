Стала известна дата суда по делу сломавшей позвоночник Комиссаровой

Невский районный суд Санкт-Петербурга 18 февраля проведет очередное заседание по иску фристайлистки Марии Комиссаровой , Чаадаевой после замужества, сломавшая позвоночник на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи, к испанской клинике, где она проходила реабилитацию, сообщает РИА "Новости"

Суд приступил к слушанию иска по существу 22 января.

Представитель спортсменки адвокат Ирина Фаст рассказал, что на заседании 18 февраля буду обсуждать технические вопросы и рассмотрение нескольких ходатайств.

Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки. Девушку дважды прооперировали, после чего она легла на реабилитацию в клинику в Испании. Занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног, в связи с чем 30 октября спортсменка подала в суд на клинику. В своем иске она требует взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.

Ранее сломавшая позвоночник Комиссарова вернулась в Испанию.