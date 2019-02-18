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Стала известна дата суда по делу сломавшей позвоночник Комиссаровой 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Невский районный суд Санкт-Петербурга 18 февраля проведет очередное заседание по иску фристайлистки Марии Комиссаровой, Чаадаевой после замужества, сломавшая позвоночник на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи, к испанской клинике, где она проходила реабилитацию, сообщает РИА "Новости".
Суд приступил к слушанию иска по существу 22 января.
Представитель спортсменки адвокат Ирина Фаст рассказал, что на заседании 18 февраля буду обсуждать технические вопросы и рассмотрение нескольких ходатайств.
Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки. Девушку дважды прооперировали, после чего она легла на реабилитацию в клинику в Испании. Занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног, в связи с чем 30 октября спортсменка подала в суд на клинику. В своем иске она требует взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.
Ранее сломавшая позвоночник Комиссарова вернулась в Испанию.
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Зимние виды спорта , Мария Комиссарова , РИА Новости
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