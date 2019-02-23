Российского двоеборца призвали стереть имя Путина с перчатки

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предупредила российского двоеборца Виталия Иванова за выступление на чемпионате мира в перчатке с именем Владимира Путина

На перчатке Иванов латиницей написал фамилию и инициалы президента России, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

«Он президент моей страны, мой кумир, поэтому я написал его имя», — пояснил 20-летний спортсмен западным журналистам.

На другую перчатку Иванов нанес название его родного города.

После соревнований представители FIS специально собрались, чтобы посмотреть на фотографии перчаток Иванова. Было также вызвано руководство российской команды. После получаса обсуждения вынесли вердикт: нарушение правил.

«В правилах FIS написано, что на форме спортсменов не должно быть политических посланий. Поэтому мы решили вынести ему предупреждение и потребовали, чтоб он стер написанное на перчатке», — заявил представитель FIS Лассе Оттесен.

Он добавил, что российский спортсмен мог не знать о подобных правилах.

По итогам соревнований Иванов занял 37-е место.

Виталий Иванов — российский лыжник-двоеборец, входит в сборные команды России с 2015 года. Олимпийский чемпион-юниор, чемпион России.