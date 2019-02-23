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Россиянин Соболев завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Китае 

ТАСС + ещё 8 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский сноубордист Андрей Соболев занял второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пекине.
В финале россиянин уступил Тиму Мастнаку из Словении. Третье место занял немецкий сноубордист Штефан Баумайстер.
Россиянин Вик Уайлд занял седьмое место, Дмитрий Логинов — 11-е, Дмитрий Сарсембаев — 22-е, Константин Шипилов — 32-е, Валерий Колегов — 33-е, Максим Рогозин — 37-е.
Соболев является чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в параллельном слаломе (2015, 2017).
Этап Кубка мира в Пекине завершится 24 февраля.
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Зимние виды спорта , Валерий Колегов , Дмитрий Логинов , Константин Шипилов , Андрей Соболев
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