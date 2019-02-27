Обвиненная Родченковым биатлонистка пожалела о возвращении в сборную

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина вернулась в спорт после отстранения и прокомментировала антидопинговое расследование. Спортсменка заявила «Спорт-Экспрессу», что ей следовало уйти в декрет вместо участия в олимпийском сезоне.

«Я жалею только о том, что в олимпийский сезон была в команде. Лучше бы я сидела дома», — подчеркнула биатлонистка.

Она рассказала, что тогда задумывалась о ребенке. Однако Глазырина была в форме и не могла уйти в декрет перед домашней Олимпиадой.

Глазырина заявила, что не употребляла запрещенных веществ. По словам спортсменки, ее постоянно проверяли, в том числе и перед ОИ, но ничего не нашли.

Спортсменка рассказала, что не была знакома с Родченковым и впервые увидела его по телевизору после допингового скандала.

Глазырину отстранили от соревнований в феврале 2017 года. Решение было принято на основании рабочих переписок Родченкова, в которых упоминалось ее имя. Спортсменка была членом сборной РФ по биатлону в 2011-2017 годах.

В 2019 году 31-летняя спортсменка заняла десятое место на этапе Кубка России в Тюмени. Она планирует выступить на этапе Кубка России в Уфе, а затем и на чемпионате страны.

По словам Глазыриной, если она не сможет реализовать себя, то уйдет из спорта.