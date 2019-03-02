Владимир Путин выпил за российских спортсменов

Президент России Владимир Путин выпил шампанского за успех российских спортсменов на Универсиаде-2019 в Красноярске. Политик произнёс тост перед членами Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Глава РФ поблагодарил FISU за содействие в подготовке к состязанию, передаёт РИА Новости

«Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку», — сказал лидер.

Руководитель государства отметил, что наблюдает за работой организации и напомнил об идее «двойной карьеры» спортсменов и возможности организации соревнований не только между странами, но и среди высших учебных заведений.

Владимир Путин выразил уверенность, что состязания в Красноярске пройдут на высоком уровне.

Ранее News.ru сообщал о начале церемонии открытия Универсиады-2019 в Красноярске.