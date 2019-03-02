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Владимир Путин выпил за российских спортсменов 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выпил шампанского за успех российских спортсменов на Универсиаде-2019 в Красноярске. Политик произнёс тост перед членами Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Глава РФ поблагодарил FISU за содействие в подготовке к состязанию, передаёт РИА Новости.
«Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку», — сказал лидер.
Руководитель государства отметил, что наблюдает за работой организации и напомнил об идее «двойной карьеры» спортсменов и возможности организации соревнований не только между странами, но и среди высших учебных заведений.
Владимир Путин выразил уверенность, что состязания в Красноярске пройдут на высоком уровне.
Ранее News.ru сообщал о начале церемонии открытия Универсиады-2019 в Красноярске.
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