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Конькобежка Сабликова выиграла ЧМ в классическом многоборье 

Спорт РИА Новости + ещё 12 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Чешская конькобежка Мартина Сабликова победила на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в канадском Калгари, попутно установив два новых мировых рекорда.
Сабликова в воскресенье стала первой на дистанции 5000 метров, показав на финише время 6 минут 42,01 секунды и улучшив собственное достижение на 0,65 секунды. Второе место заняла канадка Изабелль Вейдеманн (отставание — 7,66 секунды), третье — голландка Карлейн Ахтеректе (+8,10). Россиянка Наталья Воронина (+17,23) финишировала шестой.
Накануне чешская спортсменка обновила державшийся 13 лет рекорд мира на дистанции 3000 метров.
После четырех дистанций Сабликова выиграла общий зачет классического многоборья с результатом 156,306 балла, на втором месте расположилась японка Михо Такаги (156,878), замкнула тройку лучших голландка Антуанетта де Йонг (157,840). Воронина (160,211) заняла 8-е место. Другие россиянки Евгения Лаленкова (118,626) и Елизавета Казелина (119,449) не отобрались на последнюю дистанцию и заняли 12-е и 16-е места соответственно.
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