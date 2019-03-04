Конькобежка Сабликова выиграла ЧМ в классическом многоборье

Чешская конькобежка Мартина Сабликова победила на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в канадском Калгари, попутно установив два новых мировых рекорда.

Сабликова в воскресенье стала первой на дистанции 5000 метров, показав на финише время 6 минут 42,01 секунды и улучшив собственное достижение на 0,65 секунды. Второе место заняла канадка Изабелль Вейдеманн (отставание — 7,66 секунды), третье — голландка Карлейн Ахтеректе (+8,10). Россиянка Наталья Воронина (+17,23) финишировала шестой.

Накануне чешская спортсменка обновила державшийся 13 лет рекорд мира на дистанции 3000 метров.

После четырех дистанций Сабликова выиграла общий зачет классического многоборья с результатом 156,306 балла, на втором месте расположилась японка Михо Такаги (156,878), замкнула тройку лучших голландка Антуанетта де Йонг (157,840). Воронина (160,211) заняла 8-е место. Другие россиянки Евгения Лаленкова (118,626) и Елизавета Казелина (119,449) не отобрались на последнюю дистанцию и заняли 12-е и 16-е места соответственно.