Сноубордистка Пауль принесла России тертье золото на Универсиаде-2019

Российская сноубордистка Кристина Пауль стала чемпионкой XXIX всемирной зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске, выиграв соревнования в борд-кроссе. Второй стала её подруга по команде Александра Паршина . Канадка Одри Макманимен замкнула тройку призёров. Ещё одна россиянка Мария Васильцова остановилась в шаге от пьедестала почёта.

Сноуборд. ХХIX всемирная зимняя Универсиада. Красноярск, Россия Женщины, сноуборд-кросс 1. Кристина Пауль (Россия). 2. Александра Паршина (Россия). 3. Одри Макманимен (Канада). 4. Мария Васильцова (Россия)… 6. Юлия Лаптева (Россия).

Для российской команды эта победа стала третьей на домашней Универсиаде. Ранее лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин выиграли золотые медали в индивидуальной гонке классическим стилем.

Напомним, зимняя Универсиада впервые в истории проходит в России. В течение 10 соревновательных дней будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.