Путин заявил о гуманитарной миссии спорта

Чем сложнее международная обстановка, тем больше спортивных событий организуют в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Чем сложнее обстановка, тем больше будет проводиться культурных и спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей. Это огромная гуманитарная миссия спорта. Нас ждут крупные соревнования в разных видах спорта разных уровней», — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства добавил, что Россия уже подала заявку на проведение летней универсиады. Она может пройти в Екатеринбурге в 2023 году.

Ранее, как писал News.ru, Владимир Путин встретился со спортивной сборной РФ в деревне Универсиады. Президент пообещал уделить внимание развитию спортивного движения в российских регионах и отметил беспрецедентный по массовости характер стартовавшей в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады. Соревнования продлятся до 12 марта. Для участия в них в город прилетели около трёх тысяч атлетов из 59 стран мира, которые разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.