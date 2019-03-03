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Путин заявил о гуманитарной миссии спорта 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чем сложнее международная обстановка, тем больше спортивных событий организуют в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Чем сложнее обстановка, тем больше будет проводиться культурных и спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей. Это огромная гуманитарная миссия спорта. Нас ждут крупные соревнования в разных видах спорта разных уровней», — цитирует президента РИА Новости.
Глава государства добавил, что Россия уже подала заявку на проведение летней универсиады. Она может пройти в Екатеринбурге в 2023 году.
Ранее, как писал News.ru, Владимир Путин встретился со спортивной сборной РФ в деревне Универсиады. Президент пообещал уделить внимание развитию спортивного движения в российских регионах и отметил беспрецедентный по массовости характер стартовавшей в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады. Соревнования продлятся до 12 марта. Для участия в них в город прилетели около трёх тысяч атлетов из 59 стран мира, которые разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
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Зимние виды спорта , Владимир Путин , РИА Новости
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