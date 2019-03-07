Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия повторила рекорд по числу медалей на зимней Универсиаде 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России повторила рекорд по количеству завоёванных медалей на одной зимней Универсиаде.
В пятый день соревнований россияне завоевали 13 наград, среди которых пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медалей.
Таким образом всего в копилке национальной команды 71 одна медаль — 23 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые. Это является повторением рекорда зимних Универсиад, который также установили россияне в 2017 году в казахстанской Алма-Ате.
Россия продолжает лидировать в общекомандном зачёте. На втором месте Южная Корея, на третьем — Швейцария.
Ранее фигурист Максим Ковтун завоевал серебро на Универсиаде-2019.
RT на русском: последние новости
Флаг России оторвался от флагштока во время церемонии награждения фигуристов на Универсиаде Горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе на Универсиаде-2019 Колобков высказался о допинг-скандале в Австрии
Зимние виды спорта , Максим Ковтун
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют?
Зимние виды спорта Статьи
Дебошу Емельяненко дали объяснение
MMA
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение