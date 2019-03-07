Россия повторила рекорд по числу медалей на зимней Универсиаде

Сборная России повторила рекорд по количеству завоёванных медалей на одной зимней Универсиаде.

В пятый день соревнований россияне завоевали 13 наград, среди которых пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медалей.

Таким образом всего в копилке национальной команды 71 одна медаль — 23 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовые. Это является повторением рекорда зимних Универсиад, который также установили россияне в 2017 году в казахстанской Алма-Ате.

Россия продолжает лидировать в общекомандном зачёте. На втором месте Южная Корея, на третьем — Швейцария.