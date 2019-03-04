Аппетит пришел: россияне планируют взять очередное золото Универсиады-2019

Десять комплектов наград будут разыграны в понедельник на 29-й Всемирной зимней Универсиаде, проходящей в Красноярске.

Равнение на лыжи

Российские горнолыжницы, не занявшие призовых мест в соревнованиях по супергиганту, рассчитывают быть более удачливыми в понедельник в суперкомбинации, сочетающей в себе супергигант и слалом. Екатерина Ткаченко призналась, что скоростные дисциплины она не тренирует, и в воскресенье на трассу super-G вышла впервые за семь лет, став в итоге 19-й, однако в комбинации она рассчитывает на свои слаломные навыки. Заезды в суперкомбинации среди женщин состоятся в фанпарке "Бобровый лог".

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Первых медалистов Универсиады выявят и в биатлоне — сначала пройдет индивидуальная гонка на 15 километров у женщин, а затем на 20 километров у мужчин. Надежды россиян связаны с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Валерией Васнецовой и двукратной чемпионкой России Натальей Гербуловой, которая приняла участие в водружении флага России на церемонии открытия Универсиады.

Гербулова участвовала в недавнем чемпионате Европы, который прошел в Белоруссии, заняв в индивидуальной гонке 22-е место. В мужской гонке стартует трехкратный чемпион мира среди юниоров Никита Поршнев, который на февральском европейском первенстве в индивидуальной гонке стал 58-м.

Успехи российских лыжников последнего времени перенеслись и в Красноярск. В воскресенье россиянки завоевали весь пьедестал в гонке на 5 километров: победительницей стала Алиса Жамбалова , второе место заняла Екатерина Смирнова , третьей финишировала Яна Кирпиченко.

Позднее результат девушек повторили мужчины в гонке на 10 километров. Победа на счету Ивана Якимушкина, серебро у Антона Тимашова, бронза — у Ивана Кириллова . Медалистов наградил президент России Владимир Путин . В понедельник лыжники постараются закрепить успехи в пасьютах — женщины пробегут 5-километровую гонку, мужчины — 10-километровую.

Победительница Универсиады Алиса Жамбалова отметила хороший уровень красноярской лыжной трассы. "Очень хорошая организация! Снег за предыдущие дни, когда было тепло, не растаял, трасса была подготовлена на высшем уровне", — рассказала победительница Универсиады.

Звезды шорт-трека в Красноярске

В понедельник в Красноярске стартует турнир по шорт-треку, на котором женская сборная России представлена сильнейшим составом. Софья Просвирнова является одной из претенденток на медали чемпионата мира, который пройдет после Универсиады, к наградам будет стремиться и Екатерина Ефременкова, а в эстафете россиянки претендуют на золото на каждом турнире. В понедельник на арене "Север" состоятся забеги на дистанции 1500 метров среди мужчин и женщин.

В тот же день будут разыграны медали у мужчин и женщин в спортивном ориентировании в дисциплине спринт, а в ледовом дворце "Кристалл" состоятся очередные матчи группового этапа хоккейного турнира. Мужская сборная России, одержавшая на старте турнира две победы в двух встречах, получит в понедельник день отдыха

Хоккеистки женской сборной России на льду арены "Север" встретятся с командой Японии. В турнире по хоккею с мячом россиянки в понедельник не сыграют, а мужская сборная страны сразится с норвежцами.