Итоги четвёртого дня зимней Универсиады

На зимней Универсиаде в Красноярске подошёл к концу четвёртый соревновательный день. Пока он стал самым успешным для российских спортсменов — в сноуборде, лыжных гонках, шорт-треке, биатлоне и фристайле были одержаны семь побед. Также стартовали соревнования в мужском одиночном катании, в которых после короткой программы лидирует Максим Ковтун

Сноуборд

Не всем фаворитам зимней Универсиады удастся уехать из Красноярска с хорошим настроением. Соревнования получились неудачными для двух лидеров российской сборной по сноуборду Натальи Соболевой Дмитрия Логинова , не завоевавшим золотые медали. Впрочем, если Соболева хотя бы смогла к бронзе в параллельном гигантском слаломе добавить серебро в слаломе обычном, то двукратный чемпион мира во второй попытке вновь оказался без медали.

В полуфинале Логинов вновь встретился с Дмитрием Сарсембаевым, который накануне взял вверх в заезде за бронзу. Несмотря на то, что красноярские болельщики яро поддерживали уроженца соседнего Дивногорска, он не нашёл в себе сил на последнее ускорение, а в малом финале также рано опустил руки. Сарсембаев, в свою очередь, не смог ничего поделать с сенсацией турнира Дмитрием Карлагачевым. Выступающий без защитных очков сноубордист неожиданно для многих стал чемпионом Универсиады.

У девушек победу отпраздновала Милена Быкова. Молодой по меркам сноуборда спортсменке повезло с сеткой турнира, которая позволила ей практически без проблем добраться до финала. Там она в обеих попытках оказалась быстрее Соболевой. 21-летняя сноубордистка добавила золотую медаль к серебру в слалом-гиганте.

Лыжные гонки

В первые дни Универсиады соревнования по лыжным гонкам проходили спокойно и даже буднично. Но когда настало время разыгрывать медали в спринте, страсти сразу накалились. По итогам мужского финала трёхкратным чемпионом был объявлен Иван Якимушкин. Однако вскоре было объявлено, что спортсмен дисквалифицирован. В пылу борьбы он схватил палку Ивана Терентьева , за что судьи показали ему жёлтую карточку. В этом не было бы ничего страшного, но у атлета уже было одно предупреждение, а второе приводило к снятию с соревнований. Его оппонент был объявлен победителем, а Андрей Собакарёв поднялся на третье место.

При этом в женских соревнованиях российская команда впервые не смогла подняться на высшую ступень пьедестала. Пока четыре вышедших в финал девушки состязались между собой на дистанции, из-за их спин неожиданно выскочила чешка Петра Хынчикова. Спортсменка, чьим лучшим результатом в Кубке мира является 35-е место, выиграла для Чехии первое золото красноярской Универсиады.

Шорт-трек

Скандал с дисквалификацией произошёл и в последний день соревнований по шорт-треку. В финале женской эстафеты борьба шла между сборными России и Южной Кореи. Вплоть до последнего круга хозяйки льда выступали на вторых ролях, но перед самым финишем сумели догнать своих соперниц. Ключевой эпизод забега произошёл за считанные метры до финиша, когда Екатерина Ефременкова оказалась на льду после контакта с Ким А Ран. Судьи после совещания решили дисквалифицировать азиатскую команду, и золото досталось россиянкам.

Победа в эстафете принесла единственное золото Софье Просвирновой . В отличие от Ефременковой, лидеру российской команды катастрофически не везло в личных соревнованиях, а небольшим исключением стала лишь бронза на дистанции 1000 метров. Спортсменка из Челябинска попыталась прямо со старта захватить лидерство, но корейские девушки ей этого не позволили. На финишный рывок россиянки не хватило сил.

Порадовала поклонников и отечественная мужская сборная. Представители сильного пола завоевали серебряную медаль в эстафете, уступив лишь спортсменам из Южной Кореи. Стоит отметить, что ранее атлеты из Азии заняли весь пьедестал на дистанции 1000 метров, поэтому соперничать с ними было чрезвычайно сложно.

Биатлон

Биатлон всё сильнее конкурирует с лыжными гонками за звание самого прибыльного для российской сборной вида спорта. В день спринтерских гонок все медали достались исключительно хозяевам соревнований.

Женский забег на 7,5 км и вовсе повторил абсолютный результат индивидуальной гонки, в которой все шесть россиянок заняли высшие места. Изменились только имена призёров — победу теперь отпраздновала Екатерина Мошкова , а серебро и бронза достались Ирине Казакевич и Тамаре Ворониной соответственно. Привлекавшаяся в основную сборную России Валерия Васнецова заняла пятое место с тремя промахами.

Мужчины из России тоже заняли весь пьедестал почёта, но добиться этого отчасти помогли ошибки иностранцев — все те, кто показывал достойную скорость, обязательно допускали хотя бы один промах. Понятно, что со сверхскоростным Эдуардом Латыповым , допустившим две ошибки на стрельбе, и так было очень сложно конкурировать, но Дмитрию Иванову и Никите Поршневу пришлось серьёзно постараться, чтобы завоевать медали.

Фристайл

Кластер «Сопка» в Красноярске позволяет проводить соревнования по всем дисциплинам фристайла, и организаторы воспользовались этим, чтобы впервые разыграть медали в слоупстайле. Несмотря на небольшое количество участников, жаловаться на отсутствие интриги не приходилось.

В финале Анастасия Таталина имела все шансы побороться за золото, но в решающий момент допустила роковую ошибку. Лидер сборной России упала и получила за своё выступление всего семь баллов.

Во второй попытке 18-летняя спортсменка решила не рисковать и представила менее сложную программу, оценённую на 84,60 балла. Этого хватило для того, чтобы завоевать серебро, но для борьбы за золото оказалось недостаточно. Победу одержала Лана Прусакова, которая в первой попытке набрала 87 очков.

Фигурное катание

На «Платинум Арене» начались соревнования по одному из самых ожидаемых видов спорта — фигурному катанию. В качестве аперитива зрители получили короткую программу пар. В ней приняли участие всего четыре дуэта, три из которых представляли Россию. Алиса Ефимова и Александр Коровин считались фаворитами, ведь на последнем чемпионате России заняли шестое место. Но пара ошиблась на двойном сальхове и нечисто исполнила подкрутку, так что юниором Анастасии Полуяновой и Дмитрию Сопоту удалось набрать больше баллов.

После пар короткую программу начали показывать мужчины, и почти сразу на лёд вышел Максим Ковтун. Действующий чемпион страны хорошо настроился и сразу же исполнил чистый четверной сальхов в каскаде. Лёгкие проблемы у фигуриста возникли только с тройным акселем, но они не помешали ему с этого момента и до конца дня удерживать лидерство с 91,74 баллами.

За Ковтуном долгое время шёл Андрей Лазукин. Для петербургского спортсмена вторая половина сезона пока складывается успешно — он выиграл финал Кубка России, а на Универсиаде показал добротный четверной тулуп, который принёс ему 88,63 балла. Подвинуть Лазукина смог только известный фигурист Маттео Риццо из Италии, проигравший Ковтуну меньше балла.

Фаворитом соревнований можно было назвать Александра Самарина , и не только из-за серебра чемпионата Европы, но и благодаря появившемуся в арсенале четверному флипу. Однако спортсмен не смог представить его публике во всей красе и упал, а до этого недокрутил тулуп в каскаде с четверным лутцем. Его прокат был оценён всего на 82,41 балла. Но на спортсмене пока рано ставить крест, ведь именно у него будет самая сложная произвольная программа.

Хоккей с шайбой и хоккей с мячом

Второй день подряд в игровых видах спорта россияне соперничают с командами из США. В женском турнире по хоккею с шайбой состоялась очередная игра группового этапа. На взрослом уровне американки были бы явными фаворитами, но на Универсиаде в Красноярске их ждал болезненный разгром. Подопечные Алексея Чистякова забросили десять безответных шайб, четыре из которых на свой счёт записала Алевтина Штарёва , а Елена Дергачёва Валерия Павлова оформили по дублю. К заключительному матчу с Канадой перед плей-офф россиянки подошли без потерь по очкам.

В турнире по женскому бенди противостояние России и США было более важным, так как состоялось в рамках полуфинала. Как и накануне, россиянки не испытали проблем одержав уверенную победу, десять раз поразив ворота соперниц. При этом они немного подсластили пилюлю американкам, позволив им отметиться голом престижа.

Мужская сборная по хоккею с мячом тоже выходила на лёд стадиона «Енисей», чтобы встретиться с финнами. Подопечные Ильи Хандаева выиграли свой третий матч группового этапа со счётом 8:1 и во всеоружии подошли к игре со сборной Швеции, которой закончится предварительная стадия Универсиады.

Кёрлинг

Мужской сборной России по кёрлингу не удалось долго удерживаться на первом месте кругового турнира. В четвёртый день соревнований команда Александра Быстрова потерпела два поражения и опустилась на четвёртое место в турнирной таблице. Сначала россияне были разгромлены Норвегией всего за шесть эндов со счётом 2:11. Вечером произошёл ещё один провал — в матче со Швейцарией за тот же отрезок времени был зафиксирован счёт 2:7. Российская команда успела набрать три очка, но этого было мало.

В то же время девушки обыграли команду Японии со счётом 8:4, выиграв шесть из девяти сыгранных эндов. Теперь вместо четырёх команд женскую турнирную таблицу возглавляют три коллектива — из России, Южной Кореи и Швеции.