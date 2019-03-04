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«Русская Анжелина Джоли» получила работу на Первом 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская керлингистка Анастасия Брызгалова получила работу на Первом канале, сообщает "7 дней". Спортсменка будет принимать участие в шоу "Русский керлинг" в качестве тренера одной из звездных команд.
Проект "Русский керлинг" — аналог международного "Curling Quiz", сочетающий в себе интеллектуальный конкурс и игру в керлинг. Его ведущими станут Валдис Пельш и Павел Занозин.
В первом выпуске программы примут участие: Алексей Ягудин, Евгений Папунаишвили, Марина Ким, Александра Урсуляк, Николай Лукинский, Валерий Газзаев, а "шефство" над командами возьмут Анастасия Брызгалова и еще один керлингист Тимур Гаджиханов.
Брызгалова на Олимпиаде-2018 в паре с мужем Александром Крушельницким завоевала бронзу в миксте, однако пара лишилась награды из-за положительной пробы Крушельницкого на мельдоний. В результате он был дисквалифицирован на 4 года.
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Зимние виды спорта , Николай Лукинский , Валдис Пельш , Евгений Папунаишвили , Павел Занозин , Алексей Ягудин , Валерий Газзаев , Александра Урсуляк , журнал "7 Дней"
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