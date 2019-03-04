«Русская Анжелина Джоли» получила работу на Первом

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова получила работу на Первом канале, сообщает "7 дней" . Спортсменка будет принимать участие в шоу "Русский керлинг" в качестве тренера одной из звездных команд.

Павел Занозин. Проект "Русский керлинг" — аналог международного "Curling Quiz", сочетающий в себе интеллектуальный конкурс и игру в керлинг. Его ведущими станут Валдис Пельш

Брызгалова на Олимпиаде-2018 в паре с мужем Александром Крушельницким завоевала бронзу в миксте, однако пара лишилась награды из-за положительной пробы Крушельницкого на мельдоний. В результате он был дисквалифицирован на 4 года.