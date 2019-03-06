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Фристайлистка Таталина рассказала о своей мечте 

RT на русском + ещё 12 3 часа назад
Фото: krsk2019.ru
Серебряный призёр XXIX всемирной зимней Универсиады в лыжном фристайле Анастасия Таталина рассказала о своей самой заветной спортивной мечте.
«Выступать на X-Games — моя маленькая мечта, так как это самые главные соревнования с точки зрения слоупстайла. Попасть туда — цель любого райдера. Даже вживую понаблюдать за ними было бы здорово», — заявила Таталина.
X-Games — это ежегодные всемирные игры по экстремальным видам спорта.
Ранее фристайлистка Таталина рассказала, довольна ли она серебром в слоупстайле на Универсиаде.
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