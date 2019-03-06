Фристайлистка Таталина рассказала о своей мечте

Серебряный призёр XXIX всемирной зимней Универсиады в лыжном фристайле Анастасия Таталина рассказала о своей самой заветной спортивной мечте.

«Выступать на X-Games — моя маленькая мечта, так как это самые главные соревнования с точки зрения слоупстайла. Попасть туда — цель любого райдера. Даже вживую понаблюдать за ними было бы здорово», — заявила Таталина.

X-Games — это ежегодные всемирные игры по экстремальным видам спорта.

Ранее фристайлистка Таталина рассказала, довольна ли она серебром в слоупстайле на Универсиаде.