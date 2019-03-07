«Это чудо! Чудо!». Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют?

Организаторы реально среагировали на критику. Конечно, Универсиада всё ещё не идеальна, но теперь она стала намного лучше. И вот почему.

Как спецкор «Чемпионата» и обещал три дня назад, после «плохого» поговорим о «хорошем» Красноярске — месте, где прошла уже половина Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Все вдруг стали очень вежливы со мной

— Это чудо, чудо! — в автобус на кластере «Сопка» врываются фотографы с кофрами наперевес. — В первый раз с нами такое: по расписанию! Пришел! Шаттл! С нашим номером! Вчера вечером час ждали, а потом пешком пошли вместе с иностранцами — со всей нашей миллионной техникой, прикинь? В начале недели назад спецкор «Чемпионата» написал вот такой текст — просто потому что хотел предотвратить катастрофу, которая становилась с каждым днем всё более неминуемой.

После его написания, как говорилось в песне Владимира Высоцкого про конькобежца, ставшего боксёром, «все вдруг стали очень вежливы со мной». Заботливые звонки на мобильный раздавались с самых разных уровней оргкомитета турнира и руководства города. Все они хотели облегчить мне жизнь. Хотя, как вы понимаете, цель была вовсе не этом: Слюсаренко — человек маленький, ему много не надо. Есть крупный международный турнир, который должен пройти достойно для всех его участников — от главы FISU до заблудшего зрителя турнира по лыжному ориентированию, которому надо не замёрзнуть и попасть домой. Уже вчера транспорт начал ходить так, как должен был с самого начала. По крайней мере, где мне удалось об этом узнать. Лучше поздно, чем никогда, и способность организаторов признать критику и оперативно сделать правильные выводы — это безусловный им плюс. Рад был помочь, коллеги, зрители, волонтёры и другие простые граждане этой Универсиады. Можете пользоваться.

«Девушки красивые. Мы готовы»

В своё время президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров (когда был им) рассказывал такую веселую байку-быль о временах Сочи-2014. Собираются президенты федераций у руководства страны, отчитываются о готовности свои команд перед домашней Олимпиадой. Встает глава федерации кёрлинга и говорит: «Мы готовы. Девушки у нас красивые». В принципе, оргкомитет Универсиады при желании мог бы отчитаться ровно так же: «Люди у нас хорошие, мы к стартам готовы». Быть в Красноярске, ходить по соревнованиям, общаться с людьми и смотреть на лица вокруг действительно приятно — и давайте посчитаем это достоинством Игр. Волонтёры профессионально вышколены, позитивны, знают ответы на все вопросы по игре, горожане доброжелательные, девушки красивые. Никто же, надеюсь, не усмотрит мужского шовинизма, сексизма и прочей цисгендерной мразотности в простой констатации? А если усмотрят, то и ладно. Мы ж дикая Россия, а не Европа.

Хорошо же? Хорошо!

К Универсиаде в Красноярске построено и реконструировано 34 объекта — и далеко не только спортивных. Достаточно назвать Деревню Универсиады — там после стартов будут располагаться объекты (многофункциональные комплексы, общежития, медицинский центр) Сибирского федерального университета. Хорошо же? Хорошо, кто спорит.

Если же принять за безусловное благо наличие спортивных объектов мирового уровня, то Всемирная Универсиада вывела Красноярск в высшую лигу как минимум российского спорта (в этой лиге не так и много участников — со всеми натяжками это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань да Краснодар). Деталь для тех, кто понимает — все эти зимние локации находятся в черте города, максимум в 30-40 минутах езды от центра.

Есть Академия биатлона — ещё недавно там было пустое место. На этапы Кубка мира арена, конечно, пока не тянет, но какой-нибудь этап Кубка IBU или даже чемпионат Европы — с полным основанием. А уж на этапы Кубка России и чемпионат страны тут заявляться просто обязаны.

Кластер «Сопка», где в одном месте собраны дисциплины фристайла и сноуборда — то же самое: преступление, если тут не будет проводиться международных соревнований, как минимум уровня юниорского первенства мира (это для начала). А у фан-парка «Бобровый лог» (его за свои средства полностью реконструировал генеральный партнёр Универсиады — компания «Норникель» ), где состоялся розыгрыш горнолыжных медалей, есть одно ключевое преимущество перед другими подобными объектами на территории страны: тут снег гарантированно лежит семь месяцев, и угроз проведению турниров и сборов различного уровня быть не может. Да и то, что зимняя Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине в близком часовом поясе, делает очевидной полезность «Бобрового лога» для подготовки сборной России. В общем, чтобы не повторятся, просто перечитайте этот текст.

Обиженные люди

Болельщиков, в том числе детей с родителями, на событиях очень много, пустых мест на трибунах практически нет — и, честно сказать, нет впечатления, что это специально согнанные по программе «Зритель» бюджетники по бесплатным билетам. Иначе вряд ли бы возник публичный скандал на биатлоне, который дошёл даже до самого Дмитрия Губерниева — бюджетники бы в таком случае тихо и радостно убежали со стадиона по домам.

К спецкору «Чемпионата» тоже обратились обиженные люди — их не пропустили на соревнования по одному из экстремальных видов спорта, несмотря на наличие билетов:

«Извините, трибуны все забиты, мест нет». Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, но (если быть тем, у кого стакан наполовину полон) это означает, что Универсиада — событие крайней степени востребованности. И это, как ни крути, серьёзный довод в пользу тех, кто хотел и добился её проведения в Красноярске.

Не надо грязи

Надо признать, что Красноярску немного не повезло. Вместо Real Winter (слоган Универсиады) со всеми сибирскими прелестями тут — ласковая весенняя погода с устойчивым плюсом. В России это самое эстетически непривлекательное время года (мы все понимаем, как это выглядит, достаточно выглянуть в окно и увидеть все вылезающие подснежники). Но Красноярск справился. В городе-миллионнике в целом чисто, и я представляю, сколько усилий на это было затрачено.

Рассказывают, что для этого было выделено 83 улицы с приоритетным статусом, которые начали драить ещё в конце февраля, отмывая всё, что можно специальным шампунем. Происходит это практически круглосуточно: спецкор «Чемпионата» снял это нечёткое видео в два часа ночи из окна своего отеля.

Можно ли было не проводить эту Универсиаду в Красноярске? Наверное, можно, никто бы от этого не умер. Студигры спокойно прошли бы в другом месте (они двадцать девятые, напомню, и впервые их принимает Россия). Стала бы от этого наша страна счастливее, Красноярск чище и удобнее, а граждане богаче? Вот в этом есть сомнения.