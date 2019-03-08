«Эти полтора человека, которые меня люто ненавидят, опять смотрели мой репортаж»

Дмитрий Губерниев ловит всю ненависть и кайфует. Но внимание — чей это каблук на его кадыке?

Дмитрий Губерниев сделал яркое признание. Оказывается, известный спортивный комментатор — народный каблук Российской Федерации. И от осознания этого у него спёрло дыхание.

Очередная публикация в рубрике «Вы уху ели?!» разрывает шаблоны и объясняет, почему лыжи — это «Барселона», а биатлон — это льежский «Стандард».

«Юрлова готова к чемпионату мира»

Я рассчитывал на бронзу ещё до старта. Хочу сказать, что команда не подвела. Нужно было сделать свою работу. Чуть-чуть не хватило Павловой. Даже не чуть-чуть. Когда мы проигрываем минуту на первом этапе, великолепная Юрлова потом отыгрывает половину. Женя стреляла блестяще, но бежала не очень здорово. А вот Катя отыграла 30 секунд у Тириль и Доротеи. На это способен только человек, который готов к чемпионату мира. По Малышко и Логинову — им надо их стрелковые кондиции претворить в жизнь. Тем более что Виндиш давал шанс. Но мы видим, как много сборных оказалось за бортом. Поэтому я не буду сейчас посыпать голову пеплом. Мы показали весьма достойный результат для начала чемпионата. Я с нетерпением жду спринта. Хочу посмотреть на Юрлову в этой гонке. Конечно, спринт — это не совсем наша история. Но будет хорошее сражение.

«Лыжи и биатлон — это как «Барселона» и льежский «Стандард»

Ещё раз хочу подчеркнуть, что некорректно сравнивать две команды — в лыжных гонках и биатлоне. В лыжах мы расстраиваемся от серебра. Понятно, что команды отличаются. Это как «Барселона» и льежский «Стандард». Разные истории. Но и спрос разный. Так что четвёртое место в биатлоне — это предтеча медали. Уверен, что мы не уедем без наград с этого чемпионата. Первая гонка была отличной.

Где я жду медалей? Прямо с сегодняшнего дня. А чего откладывать? Я жду медалей в каждой гонке. Иначе какой смысл вообще поддерживать и верить в российский спорт. То же самое касается и спортсменов. Женя Павлова жаловалась на лыжи, но я не сторонник пенять исключительно на сервис. Лучшая смазка — это ноль на рубеже. Потенциал команды очевиден. Мы будем бороться. Я очень верю в эту сборную.

«Пихлер — тиран»

Доволен ли я организацией турнира в Эстерсунде? Я был в восторге от церемонии открытия. Вот что значит любить свой город и поддерживать свою страну! Там был умопомрачительный шведский хор. Я сейчас подошёл к руководителю оргкомитета, представился и сказал, что в восхищении от увиденного. Он сказал, что понял, что я тот самый человек, который кидал металлические позы и сильно его поддерживал. Если говорить серьёзно, я люблю Эстерсунд. И люблю больше весенний Эстерсунд, чем декабрьский. Мне нравится одна улица, по которой я вечно хожу туда-обратно. Прекрасный город, замечательные люди. Я как человек мира знаю здесь многих. Сборная Швеции только меня разочаровала. По-моему, Вольфганг Пихлер перегрузил их, тяжеловато они выглядели. По движениям у Ханны Эберг первый круг получился нормальным, а дальше было тяжело. Она у шведок как лакмусовая бумага. Посмотрим, что будет дальше. Вольфганг — тиран. Вспомните, как он тиранил жену и детей. Как он тиранит сборную сейчас, не выпускает сборную из отеля и запрещает использовать социальные сети.

«Все 1,5 человека, которые меня ненавидят…»

Если говорить серьёзно про социальные сети, то ограничить себя спортсмен должен сам. Мы живём в XXI веке. Странно, что тренер может взять и что-то запретить. Никита Крюков мне рассказывал, что когда он приезжал на соревнования, то наступал момент полной концентрации. С другой стороны, надо и отвлечься. Сейчас уже спортсмены не читают книги и не играют в нарды. Есть социальные сети. Но реагировать на них очень умозрительно. Как это делаю я, например. Я читаю комментарии и радуюсь, когда меня поддерживает огромное количество людей. Все те полтора человека, которые меня люто ненавидят, всё равно усиленно смотрят мои репортажи. Это огромный кайф для меня!

«Я — народный каблук РФ»

Сегодня прекрасный праздник — 8 марта! Прекрасно, когда в такой день бегут наши женщины. Хочу сказать как народный каблук Российской Федерации: я преклоняюсь перед нашими женщинами. Я больше люблю женский спорт, чем мужской. Мне вообще больше нравятся женщины как люди.

Представляете, когда мы обнимаем женщин, а женщины обнимают нас. Это чудовищно, как можно нас таких обнимать. Нам в этом смысле больше повезло, поэтому мы делаем всё для женщин. Дорогие мои женщины, я вас бесконечно люблю. Вы мои навеки. Я ощущаю ваш каблук на кадыке, это спёртое дыхание!

Я считаю, что женщина — это не просто друг человека, а это и есть человек (широко улыбаюсь)!