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Российский конькобежец установил новый мировой рекорд
Lenta.ru
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ещё 22
3 часа назад
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Комментарии
Российский конькобежец
Павел Кулижников
установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров. Об этом сообщает
Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. 24-летний россиянин финишировал с результатом 33,616 секунды.
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