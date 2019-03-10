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Российский конькобежец установил новый мировой рекорд 

Lenta.ru + ещё 22 3 часа назад
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров. Об этом сообщает
Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. 24-летний россиянин финишировал с результатом 33,616 секунды.
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