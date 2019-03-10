Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 метров. Об этом сообщает

Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США. 24-летний россиянин финишировал с результатом 33,616 секунды.