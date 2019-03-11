Чем запомнился восьмой день Универсиады

В Красноярске завершился восьмой день зимней Универсиады — 2019. Главным его событием стала победа мужской сборной России по хоккею с мячом в финальном матче с Швецией. Хозяевам соревнований также достались золотые медали в биатлоне, сноуборде и горнолыжном спорте. Между тем женская сборная по кёрлингу закончила турнир на третьем месте.

Хоккей и хоккей с мячом

Мужская сборная России по хоккею с мячом стала победителем зимней Универсиады. На крытом стадионе «Енисей» состоялся финальный матч со шведами, чьи соотечественницы недавно отобрали золото у хозяек турнира. Российские юноши взяли убедительный реванш, одержав победу со счётом — 6:1. На протяжении полутора недель сборная по бенди провела шесть матчей и в каждом одержала победу, причём неизменно с разницей как минимум в пять мячей.

За золото также сразится женская национальная команда по хоккею с шайбой. Подопечные Алексея Чистякова в полуфинале катком прошлись по сборной США, повторно обыграв её со счётом 10:0. Россиянки нанесли 69 бросков по чужим воротам, в то время как Валерии Меркушевой пришлось отразить всего 13.

Женская сборная в четвёртый раз подряд сразится в финале с Канадой — две последние встречи остались за российскими хоккеистками.

Биатлон

Соревнования по биатлону на Универсиаде завершились гонками с общего старта. Для российских девушек масс-старт сложился так же успешно, как и в предыдущие годы — все шестеро спортсменок финишировали раньше иностранных соперниц.

Правда, в итоговом протоколе остались имена только пяти биатлонисток — Наталья Гербулова была позднее дисквалифицирована за неправильное прохождение штрафного круга.

К заключительной стрельбе настойчивее всех на золото претендовала Екатерина Мошкова , она имела 16 секунд преимущества над Елизаветой Каплиной . Но после рубежа Мошкова отстала из-за промаха и потратила все силы на последнем круге, чтобы ликвидировать отставание. У победительницы спринта и пасьюта это получилось, и она пополнила список трёхкратных чемпионов Универсиады.

Мужской сборной добраться до медалей без Эдуарда Латыпова и Никиты Поршнева не удалось — оставшиеся биатлонисты были на одном уровне с соперниками, а тем уж очень хотелось взобраться на пьедестал почёта.

Перед стартом поднялся сильный ветер, и точная стрельба стала важнейшим фактором успеха. Победу одержал норвежец Эспен Ульдаль, допустивший всего два промаха. Белорус Максим Воробей и чех Адам Вацлавик заходили на штрафные круги чаще и пришли к финишу следующими, обогнав россиян Василия Томшина и Дмитрия Иванова

Сноуборд

Последний комплект медалей Универсиады сноубордисты разыграли в дисциплине слоупстайл. В отличие от фристайла, в мужском турнире россияне могли надеяться на победу — лидер сборной Влад Хадарин в этом сезоне выиграл бронзу этапа Кубка мира.

И он действительно сделал весомую заявку в финале, когда в первой попытке набрал 92 балла. Однако его неожиданно обошёл Антон Матвеев , проводивший первый старт после Олимпиады в Пхёнчхане. За свой второй спуск он набрал 95 очков.

Третье место у мужчин занял финн Аксель Телен, а у девушек россиянки никому медали не отдали. Два года назад Анастасия Логинова Елена Костенко выиграли золото и серебро в биг-эйре на Универсиаде в Алма-Ате, а в Красноярске они поменялись местами в финале слоупстайла. Бронза досталась Екатерине Косовой, которая недавно единственная представляла Россию на чемпионате мира.

Горнолыжный спорт

Екатерина Ткаченко повторила результат австрийки Джессики Гфререр, которая выиграла два личных золота на Универсиаде в Красноярске. 24-летняя россиянка завоевала золото в специальном слаломе вслед за гигантским. Хотя студентка университета Марибора считалась фавориткой соревнований, после первой попытки её таковой назвать было сложно. Ткаченко показала лишь шестой результат.

Однако второй спуск здорово удался родившейся в Зимбабве российской горнолыжнице. Она сумела пройти всю трассу быстрее, чем за 45 секунд. Никому из тех, кто стартовал после неё, не удалось сместить россиянку с первой строчки, в том числе победительнице первой попытки Дениз Дингследер из Австрии. На пьедестал почёта также поднялась Анастасия Горностаева , занявшая третье место.

Кёрлинг

Женская сборная России по кёрлингу одержала победу в своём последнем матче Универсиады. К сожалению, это был не финал, а игра за третье место. Соперницами в нём выступили девушки из Великобритании, которые в скором времени представят Шотландию на чемпионате мира.

Для британского скипа Софии Джексон это был не самый удачный день — её ошибки привели к тому, что россиянки за два энда набрали пять очков. Всю следующую игру шёл обычный обмен эндами, пока в восьмом отрезке скип Мария Комарова не разместила три камня в доме, а соперницы не смогли их разбить.

Российская команда в составе Ульяны Васильевой, Марии Комаровой, Анастасии Даншиной, Екатерины Кузьминой и Анны Веневцевой одержала досрочную победу со счётом 12:5. В скором времени Кузьмина и Васильева отправятся вслед за шотландками на чемпионат мира в Дании.

Лыжное ориентирование

Представители спортивного ориентирования в последний раз вышли на старт Универсиады, чтобы определить лучшего на средней дистанции. Как обычно, фаворитами мужского забега были Сергей Горланов и Владислав Киселёв , выигравшие по золоту на более коротких дистанциях.

Они почти всё время делили между собой первое место, однако ближе к финишу вперёд вышел норвежец Йорген Баклид, нашедший короткий маршрут. Так он выиграл единственное для страны золото в данном виде. Горланов и Киселёв получили медали, которых у них не хватало — серебро и бронзу.

Самой титулованной ориентировщицей в личных гонках стала финка Лийса Ненонен. За этот титул она соперничала с Мариной Вяткиной. До последних метров дистанции не было понятно, кто из девушек придёт к финишу первой, и в итоге победу отпраздновала Ненонен, ранее выигравшая золото и серебро.

Фристайл

Со второй попытки сборная России по фристайлу в дисциплине могул смогла выиграть медаль Универсиады. Антонине Дяткиной и Елизавете Безгодовой удалось дойти до полуфинала парного турнира, в котором участницы соревнуются не все вместе, а только с очередным соперником по плей-офф.

До финальной попытки россиянки не добрались, путь им преградили лучшие райдеры прошедшего дня Леа Буар из Германии и японка Кисара Сумиёси. Но между собой они разыграли бронзу, которая досталась Безгодовой. В мужском турнире Никите Новицкому удалось дойти только до четвертьфинала.