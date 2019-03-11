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Горнолыжник Ефимов завоевал золото в слаломе на Универсиаде
ТАСС
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ещё 9
39 минут назад
Фото: © Пресс-служба Универсиады
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Российский горнолыжник
Семен Ефимов
занял первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Вторым стал австриец Рихард Лейтгеб, третье место занял француз Пако Расса.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
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,
Семен Ефимов
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