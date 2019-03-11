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Горнолыжник Ефимов завоевал золото в слаломе на Универсиаде 

ТАСС + ещё 9 39 минут назад
Фото: © Пресс-служба Универсиады
Российский горнолыжник Семен Ефимов занял первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Вторым стал австриец Рихард Лейтгеб, третье место занял француз Пако Расса.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
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Зимние виды спорта , Семен Ефимов
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