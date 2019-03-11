Министр спорта России Павел Колобков заявил, что главы делегаций зимней Универсиады в Красноярске высоко оценили проведение соревнований.
«Вчера и сегодня состоялись встречи с руководителями глав делегаций, которые очень высоко оценивают проведение Универсиады. Нам удалось сделать праздник, соревнования вызвали интерес у зрителей. Впервые проданы все билеты на Универсиаду. По количеству проданных билетов мы установили рекорд», — приводит слова Колобкова корреспондент News.ru.
Ранее Колобков увидел в столице зимней Универсиады-2019 потенциал.