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Медведев рассказал, что у него нет любимого спортсмена 

Спорт РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что у него нет какого-то одного любимого спортсмена — достойных примеров для подражания много.
Во вторник глава правительства посещает объекты зимней Универсиады-2019 в Красноярске, встречается с российскими спортсменами.
"Знаете, у меня нет одного любимого спортсмена, на которого я молюсь как на икону. Людям моего поколения, конечно, близки имена, которые были звездными в тот период, когда мы росли, взрослели, в университете или школе учились", — сказал он на встрече с тренерами и студентами-членами сборной РФ на Универсиаде.
"Мы о хоккее говорили, не могу не вспомнить наших блестящих хоккеистов того времени — (Валерия) Харламова того же. Это человек, который является одним из самых уважаемых спортсменов. Но вообще хороших спортсменов у нас очень много", — добавил премьер, обратил внимание на министра спорта Павла Колобкова.
"Павел Анатольевич — хороший спортсмен. Между прочим, чемпион олимпийский. Достойных примеров для подражания у нас хватает", — сказал Медведев.
Глава Минспорта Павел Колобков — олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах, шестикратный чемпион мира.
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