Медведев рассказал, что у него нет любимого спортсмена

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что у него нет какого-то одного любимого спортсмена — достойных примеров для подражания много.

Во вторник глава правительства посещает объекты зимней Универсиады-2019 в Красноярске, встречается с российскими спортсменами.

"Знаете, у меня нет одного любимого спортсмена, на которого я молюсь как на икону. Людям моего поколения, конечно, близки имена, которые были звездными в тот период, когда мы росли, взрослели, в университете или школе учились", — сказал он на встрече с тренерами и студентами-членами сборной РФ на Универсиаде.

"Мы о хоккее говорили, не могу не вспомнить наших блестящих хоккеистов того времени — (Валерия) Харламова того же. Это человек, который является одним из самых уважаемых спортсменов. Но вообще хороших спортсменов у нас очень много", — добавил премьер, обратил внимание на министра спорта Павла Колобкова.

"Павел Анатольевич — хороший спортсмен. Между прочим, чемпион олимпийский. Достойных примеров для подражания у нас хватает", — сказал Медведев.

Глава Минспорта Павел Колобков — олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах, шестикратный чемпион мира.