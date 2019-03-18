Зимняя универсиада-2019 стала одной из лучших в истории FISU

Качество организации Зимней универсиады-2019 в Красноярске высоко оценили представители Международной федерации университетского спорта. По словам делегатов FISU, уровень проведения Студенческих игр полностью отвечал международным требованиям. В благодарственных письмах в адрес Дирекции Зимней универсиады-2019 руководство FISU отметило слаженную работу всех сотрудников, а также функциональность спортивных объектов, построенных в соответствии с мировыми стандартами.

Подводя итоги Студенческих игр, председатель технического комитета FISU Роджер Рот остался доволен проделанной работой: "Весь мир увидел яркие моменты соревнований, и теперь Красноярск можно назвать одним из лучших центров по зимним видам спорта в России и во всем мире. С нетерпением ждем возможности вернуться сюда и стать свидетелями новых международных спортивных мероприятий. Хотим особенно отметить тот факт, что Зимняя универсиада-2019 стала одной из лучших в истории FISU благодаря хорошо отлаженному взаимодействию между Департаментом зимних универсиад FISU, Международным техническим комитетом FISU и АНО "Дирекция Красноярск 2019", которым удалось объединить свои знания и профессиональный опыт".

Директор департамента Зимних универсиад FISU Милан Августин поблагодарил всех членов команды Дирекции Зимней универсиады-2019 за успешное проведение Студенческих игр: "Оглядываясь назад, мы с уверенностью можем сказать, что Зимняя универсиада-2019 значительно изменила Красноярск и Красноярский край. Вы отлично справились с проведением одной из лучших Зимних универсиад в истории. Вы успешно реализовали все намеченные планы. Каждый смог увидеть, что такое настоящая зима, и почувствовать себя как дома. Департамент Зимних универсиад FISU был рад сотрудничать с вами. Надеемся, что мы вернемся в Красноярск и станем свидетелями других международных спортивных мероприятий".

Напомним, что во время подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года представители FISU неоднократно приезжали в Красноярск с инспекционными визитами. Делегаты FISU посещали все объекты Зимней универсиады-2019, оценивали работу координационного центра и основных служб спортивных объектов, сервисы по организации питания, аккредитации, размещению спортсменов и многое другое.

Помощь технического комитета FISU и огромный опыт проведения международных стартов специалистов FISU стали важным вкладом в общий успех Зимней универсиады-2019 в Красноярске.