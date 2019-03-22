Бобслеист Белугин дисквалифицирован на два года за допинговые нарушения на Играх в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года за нарушения антидопинговых правил российского бобслеиста Максима Белугина . Об этом сообщил ТАСС представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

27 марта Международный олимпийский комитет опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении Белугина от участия в Олимпийских играх. Перепроверка его допинг-проб с Игр-2014 показала наличие в анализах спортсмена запрещенных веществ метенолона и тренболона, а также их метаболитов. Кроме того, контейнер с допинг-пробой "Б" бобслеиста содержал Т-образные царапины, что, по мнению комиссии МОК, свидетельствует о его вскрытии. Белугин принял решение не подавать апелляцию на пожизненное отстранение от Олимпиад.

"Дисциплинарная комиссия IBSF вынесла решение дисквалифицировать Белугина на два года, начиная с 8 июня 2017 года, — отметил Пархоменко. — Сам Белугин предварительно заверил IBSF, что не будет подавать апелляцию и согласен с этим сроком".

"Будет ли он продолжать карьеру после отбытия наказания, которое завершится 7 июня? Думаю, да. Именно поэтому он согласился с IBSF. Но возвращение в сборную будет зависеть от того, сумеет ли он набрать форму", — сказал собеседник ТАСС

В Сочи-2014 Белугин был членом экипажа боба-четверки вместе с Александром Касьяновым , Ильвиром Хузиным и Алексеем Пушкаревым , которые также были впоследствии наказаны МОК. Белугин был разгоняющим у Касьянова и в бобе— двойке.

Касьянов, Пушкарев и Хузин, в чьих пробах не были обнаружены запрещенные вещества, были дисквалифицированы IBSF до декабря 2020 года и уже подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.