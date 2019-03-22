Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года за нарушения антидопинговых правил российского бобслеиста Максима Белугина. Об этом сообщил ТАСС представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.
27 марта Международный олимпийский комитет опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении Белугина от участия в Олимпийских играх. Перепроверка его допинг-проб с Игр-2014 показала наличие в анализах спортсмена запрещенных веществ метенолона и тренболона, а также их метаболитов. Кроме того, контейнер с допинг-пробой "Б" бобслеиста содержал Т-образные царапины, что, по мнению комиссии МОК, свидетельствует о его вскрытии. Белугин принял решение не подавать апелляцию на пожизненное отстранение от Олимпиад.
"Дисциплинарная комиссия IBSF вынесла решение дисквалифицировать Белугина на два года, начиная с 8 июня 2017 года, — отметил Пархоменко. — Сам Белугин предварительно заверил IBSF, что не будет подавать апелляцию и согласен с этим сроком".
"Будет ли он продолжать карьеру после отбытия наказания, которое завершится 7 июня? Думаю, да. Именно поэтому он согласился с IBSF. Но возвращение в сборную будет зависеть от того, сумеет ли он набрать форму", — сказал собеседник ТАСС.
В Сочи-2014 Белугин был членом экипажа боба-четверки вместе с Александром Касьяновым, Ильвиром Хузиным и Алексеем Пушкаревым, которые также были впоследствии наказаны МОК. Белугин был разгоняющим у Касьянова и в бобе— двойке.
Касьянов, Пушкарев и Хузин, в чьих пробах не были обнаружены запрещенные вещества, были дисквалифицированы IBSF до декабря 2020 года и уже подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.