Брызгалова: Мы надеялись на более мягкое решение

Анастасия Брызгалова рассказала, как перенесла допинговую дисквалификацию супруга Александра Крушельницкого, с которым выигрывала чемпионат мира-2016 в дабл-миксте, и выразила надежду на возобновление совместных выступлений.

«Дисквалификация Александра переносилась очень тяжело, мы надеялись на более мягкое решение. Все понимают, что ситуация абсурдная, но к сожалению, нам дали четыре года. Возможность выступать с другим партнёром я не рассматриваю. Мы надеемся, что когда-нибудь сможем вернуться. И очень этого хотим», — заявила Брызгалова в интервью «Спорт-экспрессу».

Также спортсменка добавила, что на женском чемпионате мира по кёрлингу сборная России уступила в четвертьфинале Японии из-за одной ошибки.

Александр Крушельницкий был дисквалифицирован 22 февраля после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх-2018 в дабл-миксте. В крови спортсмена был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Спортсмен получил дисквалификацию на четыре года.

Ранее сообщалось, что швейцарские кёрлингистки выиграли чемпионат мира, победив в финале сборную Швеции.