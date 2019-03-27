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Путина впечатлило выступление спортсменов на Универсиаде 

Спорт РИА Новости + ещё 14 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские победители зимней Универсиады в Красноярске будут и дальше добиваться самых высоких спортивных результатов.
"Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления — блестяще выступили на Универсиаде, это, конечно, уникальный результат — почти половину всех медалей завоевали", — обратился Путин к победителям Универсиады. Встреча прошла в Олимпийском центре синхронного плавания перед заседанием Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
По мнению главы государства, "с одной стороны, это вроде бы не гостеприимно, а с другой стороны, вы порадовали миллионы наших болельщиков".
Президент отметил, что средства массовой информации подробно освещали соревнования в Красноярске, поэтому "люди могли полюбоваться блестящими выступлениями" отечественных спортсменов.
Президент поблагодарил атлетов за достигнутые результаты и пожелал дальнейших успехов.
"Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде", — обратился Путин к победителям студенческих игр.
Лыжница Алиса Жамбалова, завоевавшая в Красноярске несколько медалей, поделилась впечатлениями от соревнований. По ее оценке, в Красноярске "все было организовано на высшем уровне". Она считает, что отечественным спортсменам очень помогала доброжелательная атмосфера и поддержка болельщиков-соотечественников.
Жамбалова воспользовалась возможностью, чтобы попросить президента помочь в строительстве центра зимних видов спорта в Бурятии, где сейчас активнее всего развиваются летние виды спорта, особенно борьба.
"Посмотрим, чем вас поддержать", — заверил Путин, добавив, что вопросы развития спорта в РФ будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Глава государства встречался с победителями Универсиады в просторном тренажерном зале Олимпийского центра синхронного плавания. Во встрече приняли участие несколько десятков спортсменов, которые выстроились в полукруг на довольно почтительном расстоянии от президента. Глава государства предложил молодым людям подходить поближе и даже сделал замечание сотруднику своей службы безопасности, который помешал атлетам.
"Здоровый какой, здоровей спортсменов", — с улыбкой заметил Путин.
Сотруднику службы безопасности пришлось сделать несколько шагов назад.
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Зимние виды спорта , Алиса Жамбалова , Владимир Путин
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