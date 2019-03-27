Путина впечатлило выступление спортсменов на Универсиаде

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские победители зимней Универсиады в Красноярске будут и дальше добиваться самых высоких спортивных результатов.

"Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления — блестяще выступили на Универсиаде, это, конечно, уникальный результат — почти половину всех медалей завоевали", — обратился Путин к победителям Универсиады. Встреча прошла в Олимпийском центре синхронного плавания перед заседанием Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

По мнению главы государства, "с одной стороны, это вроде бы не гостеприимно, а с другой стороны, вы порадовали миллионы наших болельщиков".

Президент отметил, что средства массовой информации подробно освещали соревнования в Красноярске, поэтому "люди могли полюбоваться блестящими выступлениями" отечественных спортсменов.

Президент поблагодарил атлетов за достигнутые результаты и пожелал дальнейших успехов.

"Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде", — обратился Путин к победителям студенческих игр.

Лыжница Алиса Жамбалова , завоевавшая в Красноярске несколько медалей, поделилась впечатлениями от соревнований. По ее оценке, в Красноярске "все было организовано на высшем уровне". Она считает, что отечественным спортсменам очень помогала доброжелательная атмосфера и поддержка болельщиков-соотечественников.

Жамбалова воспользовалась возможностью, чтобы попросить президента помочь в строительстве центра зимних видов спорта в Бурятии, где сейчас активнее всего развиваются летние виды спорта, особенно борьба.

"Посмотрим, чем вас поддержать", — заверил Путин, добавив, что вопросы развития спорта в РФ будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства встречался с победителями Универсиады в просторном тренажерном зале Олимпийского центра синхронного плавания. Во встрече приняли участие несколько десятков спортсменов, которые выстроились в полукруг на довольно почтительном расстоянии от президента. Глава государства предложил молодым людям подходить поближе и даже сделал замечание сотруднику своей службы безопасности, который помешал атлетам.

"Здоровый какой, здоровей спортсменов", — с улыбкой заметил Путин.

Сотруднику службы безопасности пришлось сделать несколько шагов назад.