Путин предложил наградить победителей Универсиады

Победители Универсиады в Красноярске могут получить госнаграды и премии. Соответствующий вопрос поручил кабмину рассмотреть Президент России Владимир Путин , передаёт РИА «Новости».

«Прошу Правительство, администрацию… подумать над этим и сделать предложение, нужно организаторов, спортсменов отметить соответствующим образом. Спортсменов нужно премировать, денежная премия должна быть, нужно подумать о наградах, в том числе государственных наградах», — сказал глава государства на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Путин отметил, что красноярская Универсиада «прошла на высоком уровне», российские спортсмены выступили успешно, завоевав почти половину всех медалей — «это тоже уникальный результат».

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Участники боролись за награды в 11 видах спорта: фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, хоккее с шайбой, хоккее с мячом (бенди), шорт-треке, керлинге, сноуборде, фристайле и спортивном лыжном ориентировании.

На соревнования в Красноярск приехали 3 тысячи студентов из 59 стран мира. В командном зачёте победила сборная России, у неё 112 медалей, в том числе 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых.