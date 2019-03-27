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Путин предложил наградить победителей Универсиады 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Победители Универсиады в Красноярске могут получить госнаграды и премии. Соответствующий вопрос поручил кабмину рассмотреть Президент России Владимир Путин, передаёт РИА «Новости».
«Прошу Правительство, администрацию… подумать над этим и сделать предложение, нужно организаторов, спортсменов отметить соответствующим образом. Спортсменов нужно премировать, денежная премия должна быть, нужно подумать о наградах, в том числе государственных наградах», — сказал глава государства на заседании Совета по физической культуре и спорту.
Путин отметил, что красноярская Универсиада «прошла на высоком уровне», российские спортсмены выступили успешно, завоевав почти половину всех медалей — «это тоже уникальный результат».
Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Участники боролись за награды в 11 видах спорта: фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, хоккее с шайбой, хоккее с мячом (бенди), шорт-треке, керлинге, сноуборде, фристайле и спортивном лыжном ориентировании.
На соревнования в Красноярск приехали 3 тысячи студентов из 59 стран мира. В командном зачёте победила сборная России, у неё 112 медалей, в том числе 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых.
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Зимние виды спорта , Владимир Путин , РИА Новости
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