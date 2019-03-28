Отдали американцам: решилась судьба отобранных у РФ медалей

Международный олимпийский комитет (МОК) отдал серебряные медали Олимпиады-2014 двойке и четверке американских бобслеистов. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета США.

Причиной такого решения стало признание российских бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил. После перераспределения медалей «серебро» по бобслею в экипажах-двойках досталось Стивену Холкомбу (умер в 2017-м) и Стивену Лэнгтону . Серебряные медали за соревнования в четверках присудили экипажу, состоявшему из Холкомба, Лэнгтона, Кёртиса Томашевича и Кристофера Фогта

Семья Холкомба и спортсмены получат медали на специальной церемонии.

По решению МОК Зубкову грозило пожизненное отстранение от Олимпиад. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил ему это наказание пропуском ОИ-2018. Мосгорсуд в 2018 году признал его невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы.

«Золото» четверок ОИ-2014 по решению МОК должно перейти к латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге, а в двойках — к швейцарцам Беате Хефти и Алексу Бауманну. Изначально все они получили серебряные награды. Американцы были бронзовыми призерами.