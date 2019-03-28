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Отдали американцам: решилась судьба отобранных у РФ медалей 

Рамблер + ещё 20 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) отдал серебряные медали Олимпиады-2014 двойке и четверке американских бобслеистов. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета США.
Причиной такого решения стало признание российских бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил. После перераспределения медалей «серебро» по бобслею в экипажах-двойках досталось Стивену Холкомбу (умер в 2017-м) и Стивену Лэнгтону. Серебряные медали за соревнования в четверках присудили экипажу, состоявшему из Холкомба, Лэнгтона, Кёртиса Томашевича и Кристофера Фогта.
Семья Холкомба и спортсмены получат медали на специальной церемонии.
Результаты некоторых соревнований Сочи-2014 были отменены в ноябре 2017 года. Российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. Спортсменов лишили медалей, аннулировав их результаты.
По решению МОК Зубкову грозило пожизненное отстранение от Олимпиад. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил ему это наказание пропуском ОИ-2018. Мосгорсуд в 2018 году признал его невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы.
«Золото» четверок ОИ-2014 по решению МОК должно перейти к латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге, а в двойках — к швейцарцам Беате Хефти и Алексу Бауманну. Изначально все они получили серебряные награды. Американцы были бронзовыми призерами.
Комментарии
Зимние виды спорта , Стивен Лэнгтон , Стивен Холкомб , Алексей Пушкарев , Алексей Воевода , Кристофер Фогт , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков , Мосгорсуд
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