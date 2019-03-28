МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет перераспределил медали Зимней олимпиады в Сочи, которых лишили российских бобслеистов. Их награды получат соперники, занявшие вторые и третьи места. Об этом говорится в заявлении МОК, размещенном на сайте олимпийского комитета США.

Медали спортсменам и семье Холкомба вручат на специальной церемонии.