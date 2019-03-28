Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент МОК думает о переизбрании на новый срок 

ТАСС + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) 65-летний Томас Бах еще не принял решения о выдвижении кандидатуры на переизбрание на новый срок.
Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в швейцарской Лозанне сообщил официальный представитель комитета Кристиан Клауэ.
Выборы президента пройдут на 137-й сессии МОК в 2021 году в Афинах.
"Бах еще не принимал какого-либо решения относительно желания пойти на новый срок", — сказал Клауэ.
Бах является президентом МОК с 2013 года.
ТАСС: последние новости
Исполком МОК перераспределил медали Олимпиады-2014 в соревнованиях бобслеистов Гонка на собачьих упряжках "Берингия" финишировала на Камчатке Бобслеист Белугин дисквалифицирован на два года за допинговые нарушения на Играх в Сочи
Зимние виды спорта , Томас Бах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Англии уверенны в провале каждого игрока из России
Соперник назвал превосходящего Нурмагомедова бойца
Гризманн готов пожертвовать зарплатой ради «Барселоны»1
Роднина высказалась о борьбе Медведевой и Загитовой
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»5
Видео
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Макгрегор неожиданно завершил карьеру
MMA
«Выдавите из себя Сталина»: Киселев вступился за Кокорина
Футбол Статьи
Разговор Овечкина и Трампа: президент США шутил над русскими
Хоккей Статьи
Адвокат разоблачил финансовые махинации Глушакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение