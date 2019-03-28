Президент МОК думает о переизбрании на новый срок 

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) 65-летний Томас Бах еще не принял решения о выдвижении кандидатуры на переизбрание на новый срок.
Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в швейцарской Лозанне сообщил официальный представитель комитета Кристиан Клауэ.
Выборы президента пройдут на 137-й сессии МОК в 2021 году в Афинах.
"Бах еще не принимал какого-либо решения относительно желания пойти на новый срок", — сказал Клауэ.
Бах является президентом МОК с 2013 года.