Президент МОК думает о переизбрании на новый срок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) 65-летний Томас Бах еще не принял решения о выдвижении кандидатуры на переизбрание на новый срок.

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в швейцарской Лозанне сообщил официальный представитель комитета Кристиан Клауэ.

Выборы президента пройдут на 137-й сессии МОК в 2021 году в Афинах.

"Бах еще не принимал какого-либо решения относительно желания пойти на новый срок", — сказал Клауэ.

Бах является президентом МОК с 2013 года.