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Стало известно место проведения сессии МОК в 2021 

Спорт РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в 2021 году может состояться в Афинах, сообщил представитель МОК Кристиан Клауэ.
"Мы рассматривали различные варианты. Мы подумали, что в 2021 году, когда пройдут выборы президента МОК, Афины — хороший вариант, потому что Греция — место, где появились Олимпийские игры", — отметил Клауэ на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне, которая транслировалась на канале МОК в YouTube.
Как отмечает Insidethegames, официально о выборе Афин может быть объявлено на сессии МОК 2019 года, которая пройдет в июне в Лозанне.
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