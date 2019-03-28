Стало известно место проведения сессии МОК в 2021

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в 2021 году может состояться в Афинах, сообщил представитель МОК Кристиан Клауэ.

"Мы рассматривали различные варианты. Мы подумали, что в 2021 году, когда пройдут выборы президента МОК, Афины — хороший вариант, потому что Греция — место, где появились Олимпийские игры", — отметил Клауэ на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне, которая транслировалась на канале МОК в YouTube.

Как отмечает Insidethegames, официально о выборе Афин может быть объявлено на сессии МОК 2019 года, которая пройдет в июне в Лозанне.