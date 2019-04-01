Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в организации.

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в России в связи с завершением контракта.

С весны 2016 года в России работали независимые эксперты WADA Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии. Договоренность об этом была принята в 2015 году после того, как WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА. Контракт Николсона истёк весной 2018 года.

Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года.

Ранее в РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени.