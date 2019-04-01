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Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в организации.
По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в России в связи с завершением контракта.
С весны 2016 года в России работали независимые эксперты WADA Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии. Договоренность об этом была принята в 2015 году после того, как WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА. Контракт Николсона истёк весной 2018 года.
Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года.
Ранее в РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени.
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Зимние виды спорта , Питер Николсон , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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