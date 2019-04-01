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Определены победители в биг-эйре на ЧР 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Дмитрий Макаров и Ксения Орлова победили на чемпионате России в соревнованиях по биг-эйру. Турнир проходит в Красноярске.
Макаров, представляющий Красноярский край, набрал 163,6 очка. Вторым стал Денис Некрасов (156,8). Замкнул тройку — Никита Ищука (153,0).
Финал женских соревнований отменили из-за сильного ветра. Поэтому результаты считались по итогам квалификации. Первой стала Орлова (Красноярский край), у которой 73,0 очка.
Второе место заняла Анастасия Сибиченкова (70,2). Тройку призеров замкнула Анна Чивина (65,6).
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Зимние виды спорта , Денис Некрасов , Дмитрий Макаров , Ксения Орлова
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