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Российские керлингисты проиграли команде США в пятом матче чемпионата мира 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде США со счетом 3:10 в пятом матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Летбридже.
Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
Ранее россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:13) и швейцарцам (7:9). Единственная на данный момент победа была добыта в игре против сборной Южной Кореи (6:4). В следующем матче российская команда сыграет со китайскими спортсменами. Сборная России располагается на 10-м месте в таблице, китайцы, не одержавшие пока ни одной победы, делят 11-ю строчку с норвежцами и южнокорейцами.
Мужская команда России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.
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