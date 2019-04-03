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Федерация бобслея вернет медали Зубкова в МОК 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина подчеркнула, что организация работает над тем, чтобы передать в МОК золотые медали Александра Зубкова с Олимпиады-2014. Зубков и его напарник Алексей Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и лишены золотых медалей Игр в состязаниях двоек и четверок. 27 марта исполком МОК утвердил перераспределение медалей.
Зубков подал апелляцию на лишение наград в Мосгорсуд и выиграл дело. Суд признал его двукратным олимпийским чемпионом на территории России.
— Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики, — цитирует ТАСС Аникину. — И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем все необходимое и возможное для достижения положительного результата.
Зубков занимал пост президента Федерации бобслея России, но вынужден был оставить пост после дисквалификации за допинг.
В результате перераспределения наград золото в двойках получат швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн, в четверках — латвийцы Оскар Мелбардис, Арвис Вилкасте, Даумант Дрейшкенс и Янис Стренга.
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Зимние виды спорта , Арвис Вилкасте , Алексей Воевода , Александр Зубков , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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