В РУСАДА похитили миллиард

РУСАДА подтвердило информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством. Об этом он заявил ТАСС.

В субботу телеграм-канал Mash сообщил, что новое руководство РУСАДА выявило финансовые нарушения в деятельности предшественников на сумму более миллиарда рублей.

"Помимо того, что мы выстраиваем соответствие по линии профессиональной деятельности, мы должны обеспечить чистоту нашего тыла — той деятельности, которая велась раньше, поскольку мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации", — сказал Ганус.

"К этому расследованию мы привлекли независимую организацию. В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА. После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело", — добавил он.

В результате проверки старой бухгалтерии было выявлено, что раньше организация закупала оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40-50% выше рыночной. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, скончавшийся в 2016 году.

Руководство РУСАДА сменилось в 2017 году.